Machuca abre o jogo no Fortaleza: salto na carreira, seleção e "melhor que Moisés"

O argentino Imanol Machuca, do Fortaleza, é o nome do momento pelos lados do Pici. Autor do gol que abriu a goleada diante do Santos, nesse último domingo, 13, na Arena Castelão, pela Série A do Brasileiro – também foi seu primeiro com a camisa tricolor - o atleta foi oficialmente apresentado pelo clube, nesta segunda-feira, 14.

Em suas primeiras palavras, o atleta falou sobre a sua carreira. Na sua visão, a transferência do futebol argentino pode ser significativa para seu futuro. Também frisou que, apesar da competitividade, ele se sente preparado: “É um salto (jogar no Fortaleza) muito importante, pois é um clube muito competitivo, muito intenso. Estou preparado para o Campeonato Brasileiro, acredito que irei bem pelo estilo de jogo que tenho”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ponta-esquerda também comentou sobre os objetivos com o Tricolor. Na Série A, o time respira aliviado após o triunfo frente ao Santos e foca na Sul-Americana. Machuca frisou que quer ajudar o Fortaleza nas duas competições.

“Meu objetivo principal é manter o Fortaleza na Série A, depois uma classificação a um campeonato internacional, Sul-Americana ou Libertadores. Na sula, estamos nas quartas e pretendemos ir juntos até a final”, pontuou.

Carreira e seleção argentina

Assim como todo jovem atleta, Machuca mira objetivos altos na carreira. Na sua fala, o atacante deixou que seleção argentina e futebol europeu são dois objetivos que ele possui para o futuro.