Fortaleza bate Inter com gol de Galhardo e conquista vitória inédita no Beira-Rio

O confronto foi válido pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão e teve como palco o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Thiago Galhardo marcou o único tento

O Fortaleza conquistou a segunda vitória consecutiva na Série A do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, 19, o Leão superou o Internacional pelo placar de 1 a 0, em pleno Beira-Rio, com gol de Thiago Galhardo. O duelo foi válido pela 20ª rodada da primeira divisão.

O jogo

Mandante e necessitando vencer, o Internacional não demorou para criar a primeira oportunidade clara de gol. Logo no primeiro minuto, Matheus Dias se aproximou da linha de fundo e fez um bom cruzamento, na cabeça de Luiz Adriano. O centroavante finalizou firme, mas a bola foi no centro do gol, facilitando a defesa de João Ricardo.

O lance perigoso ligou o alerta no Fortaleza, que logo na sequência deu uma resposta dupla. Primeiro, Caio Alexandre chutou da entrada da área e Nico Hernández cortou em cima da linha. Depois, Machuca foi acionado em velocidade e finalizou cruzado, para boa defesa de Rochet.

Explorando os espaços nas laterais do campo, Marinho sofreu pênalti de Carlos de Pena aos nove minutos. Responsável pela cobrança, Thiago Galhardo deslocou o arqueiro adversário e abriu o placar no Beira-Rio.

O Inter não pareceu sentir o gol e se lançou para o ataque. O Tricolor do Pici, por sua vez, baixou as linhas e buscou explorar os contra-ataques com a velocidade dos pontas. Os donos da casa aumentaram, de forma considerável, a posse de bola e permaneciam mais tempo no campo adversário.

Embora tenha crescido de produção, as duas chances de gol do Inter surgiram apenas de bola parada. Bruno Henrique e Maurício cobraram faltas na ponta da área, em lados opostos, e ambos acertaram a junta do travessão com a trave.