Desfalques, dúvidas e retornos do Fortaleza para encarar o América-MG na Sula

Peça fundamental da equipe, seja iniciando as partidas como titular ou saindo do banco de reservas, o meio-campista Calebe trata de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito e não encara o Coelho. A previsão de retorno é de três a quatro semanas, de acordo com o boletim médico divulgado pelo Tricolor antes da partida contra o Inter, no último sábado, 19.

Marcelo Benevenuto é mais um desfalque do Fortaleza para o primeiro jogo das quartas de final. No empate em 1 a 1 contra o Libertad, que garantiu a classificação dos cearenses, o zagueiro, que estava no banco de reservas, recebeu cartão vermelho após se envolver em uma confusão nos minutos finais. Pedro Rocha e Hércules, com lesões graves no joelho esquerdo e há mais tempo no departamento médico, também são ausências.

O atacante Imanol Machuca é tratado como dúvida, mas a tendência é que fique de fora do embate diante do América-MG. No último compromisso do escrete vermelho-azul-e-branco, o ponta-esquerda sofreu uma entorse no tornozelo direito e já está sob os cuidados do departamento médico. Ele fará novos exames nos próximos dias para saber a gravidade da lesão.

Na coletiva de pós-jogo, Vojvoda demonstrou otimismo quanto à rápida recuperação do atleta. “Eu acho que o Machuca vai ter uma boa recuperação. É um jogador jovem. Mas temos que aguardar a sua evolução em 48 horas.”

Por outro lado, o Leão do Pici terá um importante retorno. O zagueiro Titi, que desfalcou a equipe contra o Colorado para cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, volta ao time titular para compor o miolo de zaga ao lado do argentino Emanuel Brítez.

