Fortaleza abre check-in e divulga preço de ingressos para jogo diante do Coritiba

O Fortaleza abriu nesta segunda-feira, 21, os check-ins para sócios que desejam acompanhar a partida diante do Coritiba diretamente do estádio Presidente Vargas (PV). Pela 21ª rodada, as equipes se enfrentam neste domingo, 27, às 18h30min.

Os Conselheiros e Proprietários, assim como sócios da categoria Leão do Pici, já podem confirmar presença por meio do site sociofortaleza.com.br. Os sócios Leão de Aço, Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera terão a oportunidade de confirmar entrada no jogo a partir da terça-feira, 22.

Venda de ingressos

A venda de ingressos para Fortaleza x Coritiba se inicia na quarta-feira, 23, a partir das 9 horas, mediante disponibilidade de entradas. O valor dos bilhetes variam, a inteira, entre R$ 20 e R$ 75. O torcedor do Coxa interessado em participar do jogo pode adquiri-lo por R$ 100 a meia e R$ 200 a inteira.