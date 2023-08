Fortaleza viajará de voo fretado para primeiro duelo contra o América-MG pela Sula

Volante Zé Welison em embarque do Fortaleza no Aeroporto Internacional Pinto Martins Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza pode fazer história na Sul-Americana caso consiga avançar à semifinal do torneio, já que seria um feito inédito no futebol nordestino. Para isso, a equipe cearense terá de superar o América-MG, atual lanterna da Série A do Brasileirão, mas que tem feito campanha surpreendente no certame continental. + Desfalques, dúvidas e retornos do Fortaleza para encarar o América-MG na Sula

Para o primeiro jogo contra o Coelho, Vojvoda não poderá contar com Cabele, que está entregue ao departamento médico, e Marcelo Benevenuto, suspenso. O atacante Machuca é tratado como dúvida e sua situação deve ser definida no dia da viagem para Belo Horizonte.

Com informações de João Pedro Oliveira. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente