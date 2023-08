Sul-Americana: Conmebol expõe incômodo e marca vistoria no gramado do Castelão

Entidade enviará profissional para relizar inspeção no campo do Gigante da Boa Vista na próxima sexta-feira, 18, visando confronto entre Fortaleza x América-MG

Na última sexta, 11, ao apontar datas, horários e locais da próxima fase do mata-mata continental, a entidade indicou o Castelão como palco de Leão x Coelho, no dia 31 deste mês, mas com um asterisco, sinalizando uma ressalva: "estádio a confirmar". O motivo da indefinição, mais uma vez, foi o gramado da praça esportiva , o que incomodou os dirigentes sul-americanos.

Uma semana depois da divulgação da tabela das quartas de final da Copa Sul-Americana , a Conmebol realizará, na próxima sexta-feira, 18, uma vistoria no gramado da Arena Castelão para definir se utilizará ou não o estádio no duelo entre Fortaleza x América-MG.

A reincidência é o fator que deixa a entidade máxima do futebol da América do Sul contrariada: as reclamações sobre o piso seguem e uma nova visita será necessária para averiguar a situação. O estopim foi o relatório do delegado da partida Fortaleza x Libertad-PAR, em tom crítico sobre a condição, o que ligou o sinal de alerta na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Apesar disso, o Esportes O POVO apurou que não deve haver veto ao Castelão para as quartas da Sul-Americana. A intenção é reforçar a necessidade de melhor preservação e apontar eventuais ajustes no cuidado diário do gramado, que passou por reforma entre novembro de 2022 e fevereiro de 2023 e já recebeu 35 jogos na atual temporada.

Responsável pela administração do estádio, o Governo do Estado já se antecipou: na última segunda-feira, 14, o governador Elmano de Freitas (PT) recebeu o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, e o 1º vice-presidente do Ceará, Alexandre Frota, para tratar sobre o tema. O encontro definiu que um jogo de cada clube será transferido para o PV para poupar o campo do Castelão.

O Presidente Vargas será palco de Fortaleza x Coritiba, no próximo dia 27, pela Série A, e Ceará x Londrina, em 6 de setembro, pela Série B.