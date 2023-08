Conmebol divulga datas dos jogos do Fortaleza nas quartas da Sul-Americana; veja tabela

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) detalhou a tabela das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023 nesta sexta-feira, 11. O Fortaleza duelará contra o América-MG nos dias 24 e 31 de agosto, às 19 horas (de Brasília).

Por ter melhor campanha, o Leão do Pici decidirá na capital cearense. A tendência é de que a Arena Castelão recebe o confronto, mas, no documento divulgado pela Conmebol, o local está “a confirmar”. O duelo da ida será na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). O vencedor do embate enfrentará o classificado de Corinthians x Estudiantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As partidas serão transmitidas com exclusividade pela plataforma de streaming Paramount+.

Veja data, horário e local das partidas

24/08 (quinta-feira), às 19 horas (de Brasília) — América-MG x Fortaleza, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

31/08 (quinta-feira), às 19 horas (de Brasília) — Fortaleza x América-MG, na Arena Castelão*, em Fortaleza (CE)

*local a confirmar pela Conmebol