Ceará e Fortaleza vão mandar jogos em outro estádio para poupar gramado do Castelão

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta segunda-feira (14) que uma partida de Ceará e Fortaleza será remanejada da Arena Castelão. A decisão contou com a presença de Marcelo Paz, presidente do Tricolor do Pici, e Alexandre Frota, vice-presidente do Alvinegro de Porangabuçu.

A medida visa preservar o gramado do estádio, aumentando o intervalo entre os jogos. Durante o encontro, realizado no Palácio da Abolição, Elmano de Freitas, Marcelo Paz e Alexandre Frota ainda discutiram sobre as melhorias de infraestrutura. Ainda este ano, a Secretaria do Esporte (Sesporte) planeja a instalação de dois novos placares eletrônicos e a substituição dos sistemas de iluminação do campo e de iluminação cênica. O governo ainda comprará cinco grupos geradores e dois painéis de comando. O investimento será de R$ 14 milhões.

Em 2023, a Arena Castelão recebeu 36 partidas entre jogos de Ceará, Ferroviário e Fortaleza por Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série B do Campeonato Brasileiro, Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Taça Libertadores da América. Foram 22 partidas do Tricolor do Pici como mandante, 13 do Ceará e um do Tubarão da Barra. O estádio passou por reforma entre novembro e março para troca do gramado e outras melhorias.