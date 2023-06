Caio Alexandre critica gramado do Castelão em empate do Fortaleza: "Muito ruim"

O gramado da Arena Castelão voltou a ser alvo de críticas. Em entrevista no intervalo do empate sem gols do Fortaleza contra o Bahia, Caio Alexandre reforçou que o estado da grama tem dificultado o jogo rápido da equipe tricolor. O volante também cobrou melhorias no campo da praça esportiva.



"Acho que o gramado também está dificultando muito para a gente. É um gramado que está muito ruim. Nossa equipe gosta de um jogo muito rápido, de acelerar a partida, só que várias vezes o gramado está atrapalhando um pouco o domínio, atrapalhando para acelerar o jogo", frisou.



"Eu acho que isso não é uma desculpa, porque a gente tem feito grandes jogos aqui no Castelão. Mas é uma coisa que tem que melhorar, uma coisa para agregar ao nosso jogo, eu acho que a gente perde essa posse de bola rápida. Então é um fator primordial para a gente também", completou.



Reforma do gramado do Castelão



Para a temporada 2023, o gramado da Arena Castelão passou por reformas. As obras começaram em 14 de novembro de 2022, um dia após o encerramento do Campeonato Brasileiro. A praça esportiva foi entregue no dia 28 de fevereiro deste ano e reabriu na partida entre Fortaleza e Deportivo Maldonado, pela fase preliminar da Copa Libertadores.



No entanto, mesmo após a troca da grama, jogadores dos times locais e visitantes voltaram a reclamar das condições do campo. Logo após a final da Copa do Nordeste, Rogério Pinheiro, o secretário da Sesporte, afirmou que o gramado passaria por processo de manutenção. Na ocasião, a partir de 21 de abril, foram retiradas as partes mais castigadas e novas mudas foram replantadas.