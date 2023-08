Fortaleza e Ceará definem jogos que serão disputados no Estádio Presidente Vargas

Fortaleza e Ceará mandarão uma partida da Série A e B do Campeonato Brasileiro, respectivamente, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), após decisão conjunta com o Governo do Estado, visando preservar o gramado da Arena Castelão. Os embates serão contra Coritiba e Londrina, que serão realizados nos dias 27 de agosto e 06 de setembro.

As alterações serão oficializadas em breve pela Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (DCO-CBF). A mudança de local não deve interferir no horário da partida, que estão marcadas para 18h30min (contra Coritiba) e 21h30min (contra Londrina).

Na temporada, Fortaleza e Ceará atuaram em 35 partidas como mandante na Arena Castelão.