Presidente do Fortaleza relata explicação de Sesporte e SOP sobre gramado do Castelão

Depois da partida entre Fortaleza e Palestino-CHI, pela Copa Sul-Americana, jogadores dos dois times criticaram a condição do gramado do Castelão. Nesta quinta-feira, 6, em coletiva concedida no Pici, o presidente do Tricolor, Marcelo Paz, disse que conversou com pessoas da Secretaria do Esporte e Superintendência de Obras Públicas para entender a situação e explicou.

“Qual é a justificativa? É de que o gramado era pra ter ficado mais tempo, não era pra ter voltado, em condições ideais, no jogo contra o Maldonado-URU, era pra ter ficado mais um mês de espera, para a raiz entrar mais, para fixar mais o gramado. Foi feito um gramado, plantada a raiz, diferente do tapete (de grama). Se fosse de tapete, talvez estivesse melhor, mas ele iria durar menos, então foi plantado na raiz para que possa durar mais, ter maior longevidade", repetiu a explicação que ouviu dos responsáveis pelo cuidado do “tapete” do Castelão.

Uma das principais reclamações é sobre a quantidade excessiva de areia no gramado. Paz comentou que Sesporte e SOP afirmaram que com o tempo a situação deve se resolver naturalmente, mas chegaram a cogitar um procedimento para acelerar, que foi descartado porque a profundidade da raiz da grama ainda não é a ideal.

“Ia se pedir o equipamento para fazer furos no gramado, para que a areia descesse, mas se fizesse os furos, como a grama ainda não está com a raiz na profundidade ideal, ia ser pior, porque podia soltar a grama", relatou.

O dirigente disse ainda que com a quantidade que o Castelão recebe, é difícil que nos próximos dias a situação melhore de imediato. Ele lamentou a situação, lembrou que o Fortaleza não tem qualquer responsabilidade sobre o gramado da praça esportiva, e disse que gostaria do melhor campo possível, porém não vai ficar criticando o tempo inteiro.

“O que a gente pode fazer? Eu não vou ficar aqui toda hora reclamando, não é meu papel, Agora, internamente, a gente vai lá, conversa, tenta entender”, disse.

