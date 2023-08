Conmebol deve fazer vistoria no gramado para confirmar Castelão em jogo do Fortaleza na Sul-Americana

Esta será a 4ª visita de especialistas de uma empresa licenciada da entidade à Arena Castelão desde 2019, que planeja certificar a qualidade do gramado do estádio

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) deve realizar vistoria para a liberação da Arena Castelão para receber Fortaleza x América-MG no dia 31 de agosto (quinta-feira), às 19 horas (de Brasília), no duelo da volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

A vistoria planeja certificar a qualidade do gramado do estádio. Esta será a 4ª visita de especialistas de uma empresa licenciada da entidade à Arena Castelão desde 2019. Em 2022, com os avanços de Ceará e Fortaleza, a Conmebol visitou o palco esportivo visando a manutenção e melhorias do campo.

Visando esta temporada, após a Arena Castelão receber 73 partidas, a Superintendência de Obras Públicas (SOP-CE) realizou a troca do gramado. A reforma foi iniciada em 14 de novembro de 2022, com o estádio voltando a receber partidas em 02 de março deste ano, após um investimento de R$ 1,95 milhão do Governo do Estado do Ceará.

Apesar da troca do gramado, jogadores de Fortaleza e Ceará teceram críticas ao campo do estádio. Na vitória do Tricolor do Pici contra o Athletico-PR, que resultou na lesão do volante Hércules, o técnico Juan Pablo Vojvoda e o atacante Thiago Galhardo criticaram as condições da Arena Castelão.