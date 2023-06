Boeck se mostra contrário a gramado sintético no Castelão e revela conversa com Paz

Dirigente e ídolo tricolor afirmou que "futebol foi feito para a grama" , além de alertar sobre lesões com sintético

Assessor executivo de futebol do Fortaleza, Marcelo Boeck foi o convidado do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, desta quinta-feira, 15. Durante sua participação, o ex-goleiro foi questionado se a Arena Castelão está preparada para receber um gramado sintético.

"Acho que não. Vou ser muito sincero, é uma conversa que a gente teve com o Marcelo Paz e ele botou um ponto interessante: futebol foi feito para grama. A Champions League e a Copa do Mundo são com grama. Então nós temos que nos adaptar", revelou.

O dirigente ainda comentou que compreende os clubes que optam por esse estilo de grama, como Palmeiras, Athetico e Botafogo, mas alertou sobre o número de lesões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Alvo do Fortaleza: veja os números de Marinho na passagem pelo Flamengo

Fortaleza tem negociação avançada para contratar Marinho, do Flamengo

Boeck comenta situação de Schappo: "Não é fácil ser jogador do Fortaleza"

"Eu entendo quem põe sintético, mas o índice de lesão ainda é muito alto. Não falo apenas de joelho, é tendão, tornozelo. O impacto é muito forte. Eu ainda luto para que o campo seja de grama."

Durante sua fala, Boeck revelou que o Fortaleza estuda implementar gramado artificial em um dos campos do CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, devido a alta utilização por parte das categorias de base.