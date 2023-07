Ausências de Brítez e Zé Welison no Fortaleza abrem possibilidade para mudança tática

Peças frequentes no time titular de Juan Pablo Vojvoda, o zagueiro Emanuel Brítez e o volante Zé Welison, por motivo de suspensão pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques certos para o importante confronto do Fortaleza diante do RB Bragantino no sábado, 29, na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar da ausência da dupla, o treinador argentino tem algumas opções interessantes para supri-las.

Zé Welison tem, ao longo da atual temporada, alternado entre sequências como titular e opção no banco de reservas — na maioria das vezes, quando nesta condição, sendo utilizado por Vojvoda durante a partida. Com a lesão de Hércules, o volante passou a ter ainda mais prestígio nos últimos jogos, principalmente pelas características que agrega em campo: força física, arremate de longa distância, inversão de bola e boa capacidade de desarme.

O camisa 17, inclusive, recebeu sondagem do Corinthians na atual janela de transferências, situação que foi confirmada por Marcelo Paz, presidente do Leão, no último dia 6, em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN. Na época, o mandatário reforçou a importância de Zé Welison para a composição do elenco e que não havia intenção de negociá-lo.

Diante da ausência, a tendência natural é de que Vojvoda promova a entrada de Lucas Sasha no setor, atleta que já viveu, também, momentos de protagonismo do time. Aliado a isso, o comandante terá o retorno, após cumprir suspensão na última rodada, de Caio Alexandre, titular absoluto da equipe e principal pilar da sustentação do meio-campo tricolor.

Na defesa, a indisponibilidade de Brítez traz alguns pontos, sobretudo táticos, que terão de ser analisados por Vojvoda. O argentino, desde a lesão de Tinga, na partida contra o Flamengo, assumiu a lateral-direita da equipe, posição que tem familiaridade para atuar além da zaga — função que é sua especialidade e onde joga com maior frequência.

Sem Brítez e ainda mediante a ausência de Tinga, Vojvoda tem Dudu como opção pelo lado direito caso queira manter a estrutura da equipe no 4-3-3. Nos últimos oito jogos, porém, o jogador foi utilizado apenas uma vez pelo treinador, exatamente contra o Flamengo, quando Tinga deixou o campo lesionado. Este cenário indica que o comandante pode modificar a organização tática da equipe.

Embora a expectativa seja de que Dudu assuma a titularidade, não será surpresa caso Vojvoda escale o Leão no 3-5-2, formação muito bem-sucedida em 2021 no Pici. Nesta dinâmica, o argentino pode utilizar um trio de zagueiros formado por Benevenuto, Titi e o português Tobias, que foi regularizado no BID e está disponível para estrear. Outra opção é Bernardo Schappo, mas o defensor, no clube desde o fim de março, não jogou sequer uma partida ainda.

Nas alas, a escolha mais previsível seria por Bruno Pacheco e Yago Pikachu, além de Marinho ou Galhardo, este que volta de suspensão, e Lucero formando a dupla de ataque. De qualquer forma, apesar das opções, a decisão de Vojvoda só deve acontecer ao longo da semana, já que terá um período de cinco dias de treinamento antes do embate contra o RB Bragantino — a reapresentação no Pici, inclusive, aconteceu ontem.