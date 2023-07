Presidente do Fortaleza confirma proposta do Corinthians por Zé Welison, mas descarta saída

Marcelo Paz concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 6

O Corinthians fez proposta pelo volante Zé Welison, confirmou o presidente do Fortaleza. Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, concedida nesta quinta-feira, 6, Marcelo Paz, entretanto, afirmou que o Leão não pretende negociar o jogador.



“O Corinthians tem interesse no Zé Welison. Nos procurou formalmente com um modelo de negócio envolvendo troca de jogadores. Mas no momento a gente não tem intenção de fazer o negócio. A gente entende que o Zé Welison é um jogador importante para o Fortaleza. O Zé Welison, nas últimas dez partidas foi titular em cinco, entrou em três e teve uma que não jogou porque estava lesionado", revelou.



O mandatário tricolor ressaltou a importância do jogador para o clube. Ele lembrou ainda que há a possibilidade da saída do volante Hércules. Com isso, o Tricolor não quer perder dois atletas da mesma posição durante esta janela de transferências.



“Então, é um atleta que tem sua importância. Nós temos nossos objetivos esportivos. Temos o Brasileirão, a Sul-Americana e temos que ter jogador. Todo mundo sabe da possibilidade de uma saída do Hércules. Então, perder dois jogadores da mesma função para a gente seria bem complicado. Então, no momento o Corinthians tem interesse, existe essa investida, de forma muito respeitosa e profissional. Mas no momento, o Fortaleza não tem intenção de fazer esse negócio”, frisou.



Na atual edição da Série A, Zé Welison já entrou em campo seis vezes pelo Fortaleza. A partir da sétima partida, o atleta estaria impedido de atuar por outra equipe no Campeonato Brasileiro.

Números de Zé Welison em 2023

Mesmo sem tantas chances nesta temporada, o Zé Welison soma 27 jogos com a camisa do Fortaleza em 2023. O jogador marcou um gol e cedeu uma assistência.

Veja entrevista com Marcelo Paz, presidente do Fortaleza: