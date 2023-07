Brítez e Zé Welison recebem 3º amarelo e desfalcam Fortaleza contra o Bragantino

Atletas foram advertidos na derrota do Tricolor do Pici para o Palmeiras neste sábado, 22, no Allianz Parque

O zagueiro Emanuel Brítez e o volante Zé Welison cumprirão suspensão automática diante do RB Bragantino, no sábado, 29, às 18h30min (de Brasília), pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os atletas foram advertidos com o 3° cartão amarelo na derrota do Fortaleza para o Palmeiras neste sábado, 22, no Allianz Parque.

Juan Pablo Vojvoda deve voltar a utilizar Dudu como lateral-direito. Na volância, Caio Alexandre retorna a titularidade após cumprir suspensão diante do Verdão.

Além de Brítez e Zé Welison, Juan Pablo Vojvoda ainda não conta com o lateral-direito Tinga (edema muscular na coxa), o volante Hércules (lesão ligamentar no joelho) e Pedro Rocha (pós-operatório de lesão ligamentar no joelho).

O confronto será disputado na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Diante do RB Bragantino, o Tricolor do Pici terá ainda oito atletas pendurados: Marcelo Benevenuto, Bruno Pacheco, Lucas Sasha, Yago Pikachu, Calebe, Guilherme, Marinho e Silvio Romero.