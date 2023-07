"Faltou efetividade", diz Vojvoda após derrota para o Palmeiras pela Série A

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, lamentou as chances desperdiçadas pelo time tricolor na derrota por 3 a 1 para o Palmeiras neste sábado, 22. As equipes se enfrentaram no Allianz Parque, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

"O planejamento era atacar os espaços. É um adversário que tem bons jogadores e, quando acontecem esses espaços, temos que ser efetivos. Tivemos três chances muito claras no primeiro tempo, duas no segundo tempo, mas faltou efetividade", avaliou o argentino.



No duelo, o Leão teve, pelo menos, quatro chances claras de balançar as redes, sendo duas enquanto o jogo estava empatado em 1 a 1. Diante da situação, o técnico leonino lamentou e afirmou que a equipe precisa "matar o jogo", principalmente contra adversários qualificados.

"O Palmeiras começou melhor que a gente, até o minuto 15. Conseguiu um gol em um rebote de escanteio. Acho que depois o Fortaleza nivelou o jogo, criou três chances muito claras. Convertemos um gol que foi anulado, convertemos o pênalti. No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor nos primeiros minutos, mas nas grandes chances não tivemos finalizações efetivas. Diante deste cenário, temos que matar o jogo porque muda completamente o andamento do jogo. Poderíamos ter virado, mas o Palmeiras conseguiu o segundo gol."

Próximo compromisso

Durante a coletiva pós-jogo, Vojvoda ainda revelou que ainda não pensa no próximo duelo diante do Red Bull Bragantino, marcado para sábado, 29, na Arena Castelão. Porém, ressaltou que o Leão do Pici necessita reverter o cenário de duas derrotas consecutivas na Série A.

"Neste momento estamos analisando uma derrota e ainda não pensamos no próximo jogo. O Bragantino é um time intenso, jovem, que vem fazendo um bom Brasileirão. Mas temos o apoio da torcida, jogamos em nosso campo, necessitamos virar essa situação de duas derrotas consecutivas", finalizou.