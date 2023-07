Fortaleza regulariza zagueiro Tobias Figueiredo no BID

O português, de 29 anos, fica à disposição de Juan Pablo Vojvoda para estrear com a camisa tricolor diante do RB Bragantino, no sábado, 29

O Fortaleza regularizou o zagueiro Tobias Figueiredo no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação rasileira de Futebol (CBF). O português, de 29 anos, fica à disposição de Juan Pablo Vojvoda para estrear com a camisa tricolor diante do RB Bragantino, no sábado, 29.

+ Novo reforço do Fortaleza, Tobias Figueiredo não atua desde janeiro

Tobias Figueiredo chegou ao Fortaleza após disputar a Championship pelo Hull City. O português estava atuando na Inglaterra desde 2018, após ser comprado pelo Nottingham Forest. Na carreira, ainda tem passagem por Sporting (POR), Nacional (POR) e CF Reus (ESP).

Contra o RB Bragantino, o Fortaleza não terá o zagueiro argentino Emanuel Brítez à disposição por suspensão. Para a posição, Vojvoda conta ainda com Bernardo Schappo, Marcelo Benevenuto e Titi.

O duelo diante do time paulista será realizado na Arena Castelão, em Fortaleza-CE, às 18h30min (de Brasília).