Fortaleza marcou apenas dois gols nos últimos quatro jogos pela Série A

O baixo rendimento do setor ofensivo tem influência direta na situação do time, que acumula duas derrotas seguidas no certame

Vivendo um momento de oscilação na Série A do Brasileirão, o Fortaleza balançou as redes apenas duas vezes nas últimas quatro partidas que disputou. O baixo rendimento do setor ofensivo tem influência direta na situação do time, que acumula duas derrotas seguidas no certame.

Os únicos gols marcados nos últimos duelos foram na vitória por 1 a 0 diante do Athletico Paranaense e na derrota por 3 a 1 contra o Palmeiras. A falta de efetividade do ataque, inclusive, preocupa o técnico da equipe, Juan Pablo Vojvoda.

"Tivemos três chances muito claras no primeiro tempo, duas no segundo tempo, mas faltou efetividade [...] Diante deste cenário, temos que matar o jogo porque muda completamente o andamento do jogo. Poderíamos ter virado, mas o Palmeiras conseguiu o segundo gol", disse o argentino após a derrota para o clube paulista.

Até o momento, o Tricolor do Pici assinalou 17 gols no Campeonato Brasileiro 2023, sendo dono apenas do sétimo melhor ataque da edição. A atual situação do setor vai contra os números gerais na temporada, onde o aproveitamento é bom: são 90 tentos marcados em 49 jogos.