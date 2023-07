Saiba os motivos que levam o Unión a dificultar saída de Machuca para o Fortaleza

Atleta de 23 anos é visto como principal revelação do clube argentino. Primeira oferta do Tricolor foi recusada, no entanto, a negociação segue

A negociação entre Fortaleza e Unión Santa Fé-ARG pelo ponta-esquerda Imanol Machuca segue travada. O Esportes O POVO confirmou que o valor que o Leão ofereceu à equipe argentina de US$ 2 milhões foi recusado - fato que já tinha sido anunciado em nota publicada pelo Union.

No entanto, caso o Tricolor de Aço aumente a proposta e chegue ao US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 14 milhões na cotação atual) pagando de forma imediata, os Taguenses devem aceitar a oferta..Porém, outro fator vem sendo crucial para que o atleta argentino ainda não tenha se transferido em direção ao futebol brasileiro: briga contra o rebaixamento.

Leia Mais Fortaleza marcou apenas dois gols nos últimos quatro jogos pela Série A

Fortaleza regulariza zagueiro Tobias Figueiredo no BID

Atlético-GO acerta contratação de Sammuel, do Fortaleza, por empréstimo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No campeonato argentino, o Unión é o 24º colocado da competição, com 26 pontos conquistados, estando a quatro do Huracán, que abre o Z-2 - na argentina, apenas duas agremiações caem de divisão.

Em 2023, Machuca entrou em campo por 23 jogos, marcou cinco gols e contribuiu com uma assistência. Com 23 anos de idade, é tratados com uma das principais revelações do escrete de Santa Fé.

Presidente na bronca

Na manhã desta segunda-feira, 24, o presidente do Unión, Luis Spahn e se mostrou totalmente insatisfeito pela forma como as tratativas vem acontecendo. O estopim foi a recusa de Machuca em viajar com o elenco para enfrentar o Velez, pelo torneio local.

Nos encontramos com uma situação inesperada, um jogador que se recusa a jogar e não podemos forçá-lo a reverter a decisão. Ele me disse: 'Não jogo mais no Unión se não me venderem' e isso é um precedente muito ruim. É claro que o jogador é o grande perdedor", pontuou o mandatário, que ainda deixou claro que deve tomar providências quanto ao caso.