Após críticas de Vojvoda e Galhardo, Sesporte se manifesta sobre gramado do Castelão

A Secretaria do Esporte enfatizou que manutenções diárias acontecem no campo do estádio, mas ponderou que, entre o dia 2 de março, data da reabertura do Castelão após três meses de reforma, e o dia 9 de julho, 29 partidas aconteceram na praça esportiva

O gramado da Arena Castelão voltou a ser alvo de críticas na noite do último domingo, 9, após a vitória por 1 a 0 do Fortaleza sobre o Athletico-PR. O treinador Juan Pablo Vojvoda, em entrevista coletiva, e o atacante Thiago Galhardo, no intervalo do confronto, ambos profissionais do Leão, reclamaram abertamente da situação do campo.



Thiago Galhardo não escondeu a insatisfação com o estado do gramado do Gigante da Boa Vista. Durante sua fala, o atacante enfatizou a lesão no ligamento cruzado anterior sofrida por Hércules, que prendeu o pé no campo enquanto disputava a bola com um atleta do Furacão. A gravidade foi tamanha que o volante precisará ser submetido a cirurgia, cujo tempo de recuperação é em torno de nove meses.

“Tenho que reclamar mais uma vez do campo, não é uma desculpa, tira um jogador (Hércules) para nós, passaram que não foi nada grave, mas tem que fazer uma substituição, uma parada, perde um grande jogador para nós. Não que seja uma desculpa, estamos acostumados com o Castelão, mas é difícil. A gente treina em um campo muito bom para chegar aqui e jogar, é complicado”, disse Galhardo.



Vojvoda, em coletiva após o término do jogo, também comentou sobre o assunto. Para o treinador, é preciso que o estádio consiga acompanhar o crescimento do Fortaleza e que é necessário seguir com melhorias para que se chegue em um nível satisfatório.



“Temos que continuar trabalhando em melhorias no gramado do Castelão. Exijo muito que o gramado do Pici esteja bom, e aqui também. Fortaleza, como cidade, tem um estádio como o Castelão que é muito bonito para jogar, e esse estádio necessita de um bom gramado. O Fortaleza está crescendo e o Castelão tem que crescer”, comentou Vojvoda.



Vale lembrar que o gramado da Arena Castelão passou por reforma que durou cerca de três meses com o intuito de promover diversas melhorias. A primeira partida após a liberação da praça esportiva aconteceu no dia 2 de março e, desde então, foram realizados outros 28 jogos, totalizando assim 29 partidas neste recorte de tempo.



Secretaria do Esporte se manifestou



Diante das críticas feitas pelos profissionais do Fortaleza e da grave lesão sofrida por Hércules, o Esportes O POVO procurou a Secretaria do Esporte (Sesporte) em busca de um posicionamento. Em nota, foi informado que a Arena Castelão passa por uma manutenção diária do gramado.



“A Secretaria do Esporte (Sesporte) informa que a manutenção do gramado da Arena Castelão, que é realizada através da Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP), segue um cronograma diário que inclui adubação, cortes e marcação de campo, adequado à agenda de jogos”, disse.



Em outra parte do comunicado, é exposto que uma manutenção reforçada aconteceu durante a paralisação dos jogos ocasionados pela Data Fifa. “Nesse período foram feitos: replantios pontuais na pequena área norte e escanteios norte e sul; Cortes verticais e helicoidais; pulverizações com foliares e orgânicos; top dressing em pontos localizados”, explicou.



“Em junho, durante uma pausa de 13 dias sem partidas, a manutenção foi reforçada para garantir melhor recuperação do campo de jogo. Esses trabalhos para melhoria da fixação e cobertura da grama são feitos quando há condições de um intervalo mínimo de 10 dias sem agenda de futebol na praça esportiva”, concluiu a nota.