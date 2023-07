Jogadores do Fortaleza lamentam lesão de Hércules e desejam força em recuperação

Tricolor do Pici divulgou nesta segunda-feira, 10, que o atleta sofreu uma lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA), fará cirurgia e tem recuperação prevista de até nove meses

Por meio das redes sociais, o elenco do Fortaleza mandou mensagens ao volante Hércules desejando boa recuperação. O atleta sofreu uma lesão no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) no último domingo, 9, no aos 31 minutos do segundo tempo da vitória do Tricolor do Pici diante do Athletico-PR por 1 a 0, pelo Brasileirão.

Ao sair do campo de maca, o volante recebeu tratamento do departamento médico do clube ainda no vestiário. Nesta segunda, 10, o Leão divulgou a lesão e estipulou um tempo de recuperação de até nove meses após cirurgia, o que tira o jogador do restante da temporada.

Hércules tem sido um dos destaques do Fortaleza de Vojvoda. O volante foi, inclusive, um dos grandes nomes sondados do Leão nessa janela de transferências. Para o restante da temporada, o jogador disputaria a Série A do Brasileirão e a Copa Sul-Americana.