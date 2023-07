Jogadores do Athletico reclamam de provocações de Galhardo: "Ele gosta de fazer graça"

Episódios começaram após Calebe ficar caído no campo e o time paranaense não colocar a bola para fora. Com o intuito de parar o jogo, o atacante trombou com um jogador adversário e o "tempo fechou"

O Fortaleza bateu o Athletico Paranaense por 1 a 0 na noite deste domingo, 9, pela 14ª rodada da Série A 2023. O gol salvador de Yago Pikachu foi assinalado aos 39 minutos da segunda etapa, mas o que marcou o fim da partida foram as discussões entre atletas do Furacão e Thiago Galhardo.

Os episódios começaram após Calebe ficar caído no campo e o time paranaense não colocar a bola para fora. Com o intuito de parar o jogo, Galhardo trombou com um jogador do Athletico e o "tempo fechou". No lance, o atacante e o volante Hugo Moura receberam cartão amarelo. O atleta adversário, inclusive, comentou sobre a atitude do camisa 91.

"É coisa de jogo. O Galhardo gosta de fazer isso aí, a gente já conhece. Eu conheço desde o Rio de Janeiro. Ele gosta de fazer graça para a torcida aplaudir", disse Hugo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Vojvoda destaca força do Fortaleza em casa e elogia estreia de Marinho: "Faltou o gol"

Alvo do Corinthians, Zé Welison faz 7º jogo e atinge limite no Brasileirão

Fortaleza é um dos três clubes invictos como mandante na Série A 2023

Depois, Galhardo seguiu sendo alvo de polêmicas. Ao final da partida, jogadores do Athletico foram em direção a ele para tirar satisfação das provocações nos últimos minutos. O atacante, por sua vez, evitou confusão e aguardou os adversários deixarem o campo.

"É algo normal, mas acho que a pessoa tem que medir um pouco do que vai falar. É legal fazer graça para a torcida, dar risada e depois quando é peitado, virar as costas. Mas faz parte do jogo", comentou o zagueiro Kaique Rocha.