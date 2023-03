Arena Castelão é entregue com novo gramado para reabertura com Fortaleza x Maldonado

Após reformas, a Arena Castelão foi entregue nesta terça-feira, 28. O governador Elmano de Freitas, a vice Jade Romero, Marcelo Paz e Carlos Moraes, presidentes de Fortaleza e Ceará, respectivamente, estiveram presentes na apresentação do equipamento. A praça esportiva passou por reforma no gramado, além de outras melhorias.

Elmano de Freitas elogiou o novo gramado do Gigante da Boa Vista e disse estar orgulhoso das melhorias do equipamento. "Muito orgulhosos de estar no Castelão. Brevemente terá um grande jogo da Libertadores e para o nosso orgulho em condições muito especiais para que se faça um futebol de excelência. Foi feita uma nova drenagem no gramado. A nova drenagem suportou muito bem as chuvas que aconteceram. Nós estamos seguros que teremos um espetáculo de futebol, em condições elevadas para os nossos jogadores", ressaltou em live nas redes sociais.

"Feliz em entregar ao povo cearense um gramado de alto rendimento para o espetáculo do futebol. A gente também conta com toda a torcida, com a presença feminina aqui no estádio. A gente vai sempre reforçar, junto com os clubes, essa presença que é tão importante, em especial das mulheres. E, que o futebol seja sempre um grande espetáculo para todos os cearenses", ressaltou a vice-governadora, Jade Romero.

Nesta semana já estão previstos dois jogos para ocorrer no Castelão. Além do confronto de abertura entre Fortaleza e Deportivo Maldonado, pela Libertadores, o segundo Clássico-Rei de 2023, pela Copa do Nordeste, será disputado no Gigante da Boa Vista. Ceará e Fortaleza se reencontram após o duelo vencido pelo Alvinegro no estádio Presidente Vargas (PV), em partida válida pelo Campeonato Cearense.

Reforma do Castelão

A reforma no gramado do Castelão teve início em 14 de novembro do ano passado, um dia após o encerramento do Campeonato Brasileiro. A administração estadual já projetava a entrega do estádio no final deste mês de fevereiro. Neste período, os jogos das equipes da Capital foram sediadas no PV. O gramado foi trocado e teve a capacidade de drenagem duplicada para suportar fortes chuvas. Cerca de um mês depois, em meados de dezembro, o plantio foi finalizado.

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, destacou que as melhorias na praça esportiva foram além do gramado e afirmou que o estádio é um dos melhores do país. "O futebol cearense cresceu demais, isso faz bem à autoestima do nosso povo, à economia. Nós que fazemos futebol precisamos de um palco como esse. Se fala muito do gramado, da reforma que aconteceu, mas foi restaurado muito mais do que o gramado. A gente olha o Castelão como um todo, é um palco de altíssimo nível. Eu que tenho oportunidade de rodar o país inteiro e a América do Sul, o Castelão é um dos melhores da América do Sul com toda certeza. É um orgulho para o povo cearense. Cabe a nós preservarmos", frisou.

O presidente do Ceará, Carlos Moraes, disse que o equipamento é um presente reivindicado pelos cearenses. "Praça de tantas alegrias, com excelência do gramado, da reforma de uma maneira geral. Espero que a gente tenha grandes embates, embates saudáveis, vários espetáculos, que seja um local de família, de entretenimento e que leve alegria ao povo cearense. É um grande presente que a gente reinvindicou", salientou.



