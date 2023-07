Vojvoda destaca força do Fortaleza em casa e elogia estreia de Marinho: "Faltou o gol"

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico, o treinador do Leão do Pici conversou com a imprensa e fez uma análise geral do confronto

Principal contratação do Fortaleza na janela do meio de ano, o atacante Marinho entrou em campo pela primeira vez no novo clube na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR. Em entrevista coletiva realizada após o jogo deste domingo, 9, o técnico Vojvoda avaliou positivamente a estreia do camisa 15.

“Marinho tem uma característica de explorar as costas, de um contra um nos metros finais com finalização. Fez um bom primeiro tempo, onde chutou na trave e fez o desequilíbrio na parte direita do campo. No segundo tempo ele teve mais situações e opções mais claras. Faltou o gol para ele. Mas se adaptou rapidamente ao que o time e a partida necessitavam.”

O Fortaleza é um dos três times invictos na atual edição da Série A. Se contar os jogos de todas as competições, são 13 jogos de invencibilidade com dez vitórias e três empates em sequência. O treinador argentino destacou a força do Leão no Castelão e pediu para o torcedor seguir apoiando a equipe.

“Sim, é a grande diferença. Fizemos partidas interessantes fora de casa também. Mas é verdade que jogando no Castelão o nosso nível sempre está acima. Necessitamos do apoio do torcedor. Eu peço ao torcedor que continuem com este apoio, porque gostamos de jogar no Castelão e gostamos de jogar com os nossos torcedores. Então acho que a força que temos no Castelão é muito em função dos nossos torcedores.”

Para Vojvoda, o primeiro tempo do confronto diante do Furacão teve um equilíbrio maior entre as equipes. Os visitantes criaram oportunidades a partir de transições ofensivas. Por outro lado, na segunda etapa, o comandante viu um Fortaleza superior.

“Acho que a primeira parte foi uma partida igualada, onde nós tivemos situações de gol e o adversário também. Eles ganharam de nós no meio-campo e, a partir daí, produziam através de transições ofensivas por parte do Athletico. No segundo tempo acho que o time criou muitas situações de gol. Teve boas combinações, ganhou bem nas costas do adversário. Conseguimos fazer um gol merecidamente. O time mandou o adversário para trás. Jogamos, defensivamente, uma partida correta.”



O gramado da Arena Castelão voltou a ser pauta, ainda mais depois da lesão de Hércules. O treinador do Tricolor do Pici afirmou que é preciso continuar trabalhando em melhorias no equipamento.

“Temos que continuar trabalhando em melhorias no gramado do Castelão. Exijo muito que o gramado do Pici esteja bom, e aqui também. Fortaleza, como cidade, tem um estádio como o Castelão que é muito bonito para jogar, e esse estádio necessita de um bom gramado. O Fortaleza está crescendo e o Castelão tem que crescer.”