Participativo, Marinho estreia com a camisa do Fortaleza na vitória sobre o Athletico

O camisa 15 realizou o primeiro jogo pelo Leão do Pici na noite deste domingo, 9, contra o Furacão, na Arena Castelão, pelo Brasileirão

A vitória do Fortaleza sobre o Athletico por 1 a 0 na noite deste domingo, 9, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, marcou a estreia de Marinho no clube cearense. O atacante de 33 anos foi titular e esteve em campo por 76 minutos.

Mesmo jogando pela primeira vez com a camisa tricolor, Marinho já se mostrou bem adaptado ao esquema do técnico Juan Pablo Vojvoda. O ponta foi um dos atletas mais acionados em campo e criou boas oportunidades pelo lado direito do ataque.

Entre os jogadores do setor ofensivo, o ponta foi quem mais vezes tocou na bola (47) durante toda a partida. Thiago Galhardo, com 39 toques, foi o jogador que mais se aproximou do estreante da noite.



Veja os números:

Minutos jogados: 76’



Toques na bola: 47

Passes: 8/17



Cruzamentos: 1/6



Bolas longas: 0/1



Finalizações no gol: 3



Finalizações para fora: 0



Duelos ganhos: 3/11



Perda da posse de bola: 22



Faltas sofridas: 1



Cortes: 1



Desarmes: 1



Dribles sofridos: 1

Dados retirados do site SofaScore.

Após o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a atuação de Marinho. O treinador argentino avaliou positivamente a estreia do camisa 15 e ressaltou a rápida adaptação do jogador.

“Marinho tem uma característica de explorar as costas, de um contra um nos metros finais com finalização. Fez um bom primeiro tempo, onde chutou na trave e fez o desequilíbrio na parte direita do campo. No segundo tempo ele teve mais situações e opções mais claras. Faltou o gol para ele. Mas se adaptou rapidamente ao que o time e a partida necessitavam.”