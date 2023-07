Fortaleza não sofreu gol em metade dos jogos que disputou pela Série A

Conhecido como um time agressivo e intenso, o Leão vem demonstrando, além de boa eficiência no ataque, solidez defensiva.

Sétimo colocado na tabela de classificação da Série A, o Fortaleza vem tendo uma campanha regular na atual edição do certame nacional. Conhecido como um time agressivo e intenso, o Leão vem demonstrando, além de boa eficiência no ataque, solidez defensiva.

Isso porque a equipe treinada por Juan Pablo Vojvoda não sofreu gol em metade dos jogos que disputou pelo Brasileirão. Até aqui, o Leão entrou em campo 14 vezes e não foi vazado em sete. As partidas em que a defesa passou intacta foram contra Coritiba, São Paulo, Grêmio, Vasco, Bahia, Cruzeiro e Athletico.

O Tricolor do Pici é dono da segunda melhor defesa da competição, com apenas onze gols sofridos. O líder no quesito é o Botafogo, que foi vazado sete vezes.

Confira os jogos em que a defesa do Fortaleza não foi vazada: