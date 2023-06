Fortaleza: contrato de Lucas Crispim tem cláusula de renovação automática por metas

Dono da camisa 10 do Fortaleza desde 2021, Lucas Crispim não é mais titular no time de Juan Pablo Vojvoda, mas segue prestigiado no Pici em meio às especulações no mercado da bola. O Esportes O POVO apurou que o contrato do meio-campista, que se encerra em dezembro deste ano, tem cláusula de renovação automática por metas. Em caso de sucesso, o vínculo se estende até 2024.

Ao firmar o atual acordo com o jogador, em fevereiro do ano passado, o Tricolor comunicara que havia a opção de extensão por mais um ano. Como existe o gatilho de prorrogação do tempo de contrato por objetivos — que em geral são relativos a minutagem ou percentual de jogos disputados na temporada —, as partes ainda nem trataram sobre uma eventual renovação.

Destaque do Leão em 2021 e bastante utilizado em 2022, Crispim não tem sido acionado com a mesma frequência — o meia também sofreu com lesões. Na atual temporada, jogou 17 vezes, marcou dois gols e deu uma assistência. A última partida foi no dia 6 deste mês, na derrota por 1 a 0 para o Estudiantes de Mérida-VEN, pela Copa Sul-Americana, em que atuou os 90 minutos.

Na véspera da vitória do Leão por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, pela Série A, Lucas Crispim foi especulado como possível reforço da Raposa na janela de transferências. O Tricolor alega que não recebeu contato; os mineiros, que já tiveram interesse em outros momentos, a priori não devem avançar.

Considerado reserva de Bruno Pacheco na lateral esquerda, à frente de Lucas Esteves na concorrência, o camisa 10 verá a disputa aumentar no setor: o Fortaleza está acertado com o argentino Gonzalo Escobar, que estava no Ibiza, da Espanha.

A trajetória de Lucas Crispim

Após defender o Guarani-SP por dois anos, Lucas Crispim se transferiu para o Fortaleza em 2021 e logo virou peça fundamental do time de Juan Pablo Vojvoda. Na primeira temporada, atuando como ala esquerdo no 3-5-2, marcou cinco gols e distribuiu 11 assistências, além de ter conquistado título do Campeonato Cearense.

Em 2022, o camisa 10 iniciou a temporada como titular e teve boas atuações, sobretudo na Copa Libertadores. Porém, com o primeiro turno ruim no Campeonato Brasileiro, Vojvoda mudou o esquema tático do Fortaleza, e Crispim perdeu espaço entre os onze iniciais. Ele disputou 45 jogos, marcou um gol e deu cinco assistências.

Com lesões e a chegada de reforços, o meia passou a frequentar ainda mais o banco de reservas em 2023, atuando na maioria das vezes na lateral esquerda.