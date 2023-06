Fortaleza não joga bem e perde para o Estudiantes de Mérida na Venezuela

O Fortaleza foi derrotado pelo Estudiantes de Mérida por 1 a 0 nesta terça-feira, 6. Jogando na Venezuela, a equipe tricolor sofreu sua primeira derrota na Copa Sul-Americana e perdeu os 100% de aproveitamento no certame continental.

Na partida, o Leão do Pici teve má atuação e ainda contou com pênalti perdido por Silvio Romero nos minutos iniciais. Com o resultado negativo, o time desperdiçou a oportunidade de garantir sua vaga nas oitavas do torneio ainda hoje, já que precisava de um empate para conseguir o feito.

Agora, terá que torcer para o Palestino-CHI não vencer o San Lorenzo-ARG, na quinta-feira, 8, às 21 horas, em Buenos Aires. Isso porque os chilenos são únicos do Grupo H que ainda podem alcançar o Tricolor do Pici.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

Atuando em solo venezuelano, o Leão do Pici iniciou a partida com uma grande chance de abrir o placar. Logo no primeiro minuto, o time tricolor teve um pênalti marcado a seu favor após toque de mão na bola. Na cobrança, porém, Silvio Romero tentou uma cavadinha e falhou.

Depois da chance desperdiçada, a equipe de Vojvoda seguiu trocando passes e manteve o controle do jogo. Aos 16 minutos, mais uma chance. Romero recebeu a bola de Dudu e cruzou para Yago Pikachu, que cabeceou para fora. Sete minutos após, Calebe recebeu dentro da área e chutou por cima da trave.

Com uma postura aquém da esperada, o Fortaleza viu o Estudiantes crescer na partida. O time venezuelano criou duas boas chances de abrir o placar ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Tricolor do Pici seguiu apático e o time da casa aproveitou a baixa produção ofensiva dos cearenses. Aos 16 minutos, Zorrilla, em velocidade, finalizou e balançou as redes no Estádio Metropolitano.

Em resposta ao gol sofrido, Vojvoda promoveu as entradas de Thiago Galhardo, Pochettino e Lucero para tentar buscar o resultado. No entanto, as substituições não surtiram efeito. Com isso, o Leão até teve maior controle do jogo, mas sem levar perigo ao gol adversário.



Sem ser sufocado, o Estudiantes de Mérida ainda conseguiu boas escapadas em contra-ataque. Por outro lado, o Fortaleza seguiu com uma posse de bola estéril até o final da partida.