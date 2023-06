Com gol de Lucero, Fortaleza conquista vitória inédita contra Cruzeiro no Mineirão

O jejum de triunfos fora de casa chegou ao fim no Fortaleza. Em Belo Horizonte, o Tricolor de Aço venceu o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Lucero, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe leonina reencontrou o caminho das vitórias após três jogos.

Este resultado deixa o Leão com 17 pontos no certame. O próximo compromisso será no sábado, 24, às 18h30min, na Arena Castelão, contra o Atlético Mineiro.

Sobre o assunto Fortaleza abre check-in e divulga venda de ingressos para jogo contra Atlético-MG

Diretoria do Fortaleza nega procura do Cruzeiro por Lucas Crispim

Fortaleza sonda atacante Lucas Braga; Santos pede R$ 24 milhões

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



O jogo

A necessidade de voltar a vencer era emergente para o Fortaleza. Sabendo disso, Juan Pablo Vojvoda promoveu algumas mudanças em relação ao time que havia enfrentado o Botafogo. Dentre elas, a entrada do atacante Guilherme, que voltava a fazer parte do elenco após uma concussão cerebral.

No entanto, as modificações do argentino não surtiram efeito esperado. Isso porque, foi o Cruzeiro que tomou as rédeas da partida e criou as principais oportunidades. A primeira foi logo aos 10 minutos, quando Filipe Machado arriscou de fora da área e assustou João Ricardo.

O Tricolor do Pici buscava se manter bem postado defensivamente e, de certa forma, conseguia, visto que, mesmo dominando, os melhores lances cruzeirenses eram em sua maioria chutes de longa distância. O que preocupava era a baixa criatividade do ataque, em especial, atletas como Yago Pikachu, Thiago Galhardo e Pochettino.

A Raposa seguia apostando na sua principal arma: finalização de longe. Marlon, em cobrança de falta, mais uma vez assustou a meta leonina e por pouco não marcou o gol inaugural no Mineirão. A única chance mais perigosa construída pelo Fortaleza foi uma bola parada com Pochettino, em chute que passou por cima da trave de Rafael Cabral.

Nos 45 minutos iniciais, o grande destaque do escrete vermelho-azul-e-branco foi João Ricardo. Em duas ocasiões o goleiro foi imprescindível para evitar o pior. Em cruzamento vindo da direita, Bruno Rodrigues aproveitou cochilo da defesa e cabeceou forte. O arqueiro tricolor interveio com uma grande defesa.

Algum tempo depois, Neto Moura arriscou e, mais uma vez, João Ricardo estava bem posicionado para assegurar o 0 a 0 momentâneo. Mesmo com domínio mineiro, a chegada mais agressiva acabou sendo do Fortaleza. Guilherme recebeu grande passe, saiu cara a cara com Rafael, mas isolou.

Para o segundo tempo, o técnico Vojvoda promoveu a entrada de jogadores como Hércules e Calebe, buscando alterar o panorama no embate e melhorar a produção do clube. Porém, os atletas seguiam apresentando dificuldade de infiltrar entre os zagueiros do Cruzeiro e a única saída foram os cruzamentos na área. Foi em uma dessas investidas que gerou a polêmica da noite.

Calebe sofreu um pisão dentro da pequena área, o Fortaleza reclamou de possível penalidade, mas o árbitro Bruno Arleu de Araújo mandou seguir e não olhou o VAR.



O duelo em Minas Gerais seguiu morno, com os times, aos poucos, se acomodando. Foi então que em jogada de Thiago Galhardo, o camisa 91 achou Calebe, que deixou Lucero na cara do gol para tirar o zero do placar. O Fortaleza soube segurar a vantagem e conquistar o três pontos em Belo Horizonte pela primeira vez na história.