Fortaleza se acerta com lateral Gonzalo Escobar, que atua no futebol espanhol

A janela de transferências do futebol brasileiro está fechada, mas o departamento de futebol do Fortaleza segue no mercado, em busca de reforços. Segundo informações dos jornalistas Cezar Melo, da Argentina, e Daniele Trecca, da Itália, o Tricolor está acertado com o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar.

O atleta argentino, de 26 anos, está em término de contrato com o UD Ibiza, da segunda divisão espanhola, e deve se transferir gratuitamente para o Fortaleza a partir do dia 3 de julho, quando a segunda janela do futebol brasileiro se abre.

O Esportes O POVO procurou o departamento de futebol do Fortaleza para confirmar a informação, mas não obteve respostas, no entanto, apurou que a negociação é real.

Gonzalo está no clube espanhol desde 2021 e nesta temporada atuou em 24 jogos, sendo titular em 17. O Ibiza, porém, não foi bem no Campeonato Espanhol da segunda divisão, tendo sido rebaixado no certame.

Segundo Cezar Merlo, o vínculo acertado entre Gonzalo e o Fortaleza vai até dezembro de 2024. O jogador deverá ser um concorrente direto de Bruno Pacheco, já que Lucas Esteves não ganhou muitas oportunidades em campo, em cinco meses, tendo atuado em apenas seis partidas.