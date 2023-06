Marinho comemora vitória do Fortaleza contra o Cruzeiro nas redes sociais

"Grande vitória meu Leão", escreveu o jogo jogador do Tricolor no Pici nas redes sociais após o 1 a 0 diante do Cruzeiro

Recém contratado pelo Fortaleza, o atacante Marinho celebrou via redes sociais o triunfo da equipe tricolor diante do Cruzeiro, pela Série A do Brasileirão. Nesta quarta-feira, o Leão superou de maneira inédita o Cabuloso por 1 a 0, com gol anotado por Lucero.

Via redes sociais, o ex-jogador do Flamengo escreveu: "Grande vitória meu Leão" e também pontuou o gol feito pelo jogador argentino: "Daleeee hermano, Lucero".

Após mais de 20 dias de negociação, o Fortaleza oficializou a contratação do atacante, que chega ao clube envolto de expectativa, na última terça-feira, 20. O vínculo do jogador com o Leão será até o final da temporada de 2025, ou seja, dois anos e meio de contrato.



