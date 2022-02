Fortaleza estende contrato com Lucas Crispim até o fim de 2023

O jogador tinha contrato com o Tricolor até o fim desta temporada e estendeu seu vínculo por mais um ano; o meia/ala foi o líder de assistências do clube na temporada 2021

O Fortaleza comunicou, na noite dessa sexta-feira, 18, a renovação do meia/ala Lucas Crispim até o fim de 2023. O jogador tinha vínculo com o Tricolor até o fim desta temporada estendeu seu contrato por mais um ano.

Crispim foi um dos principais jogadores na campanha do Fortaleza em 2021 que rendeu uma semifinal na Copa do Brasil e um quarto lugar no Brasileirão, garantindo um lugar na Copa Libertadores. Em 52 partidas na temporada, o jogador marcou cinco gols e deu 13 assistências, sendo o líder da equipe em passes para gol.

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, acredita que Crispim vive seu melhor momento no Fortaleza e espera que a trajetória do atleta no Tricolor continue a render frutos por muito tempo.

"É um jogador que sempre teve uma expectativa muito alta desde o início da carreira dele e, acredito eu, que fez o melhor ano da sua carreira no Fortaleza. Chegamos em um entendimento de extensão do contrato dele para que essa história dele com o Fortaleza seja mais longa e mais vitoriosa".

