Sem espaço no Fortaleza, Lucas Esteves entra na mira de clube europeu

Lateral-esquerdo de 22 anos interessa a equipe do Velho Continente, que quer comprá-lo do Palmeiras. Contrato de empréstimo com o Leão não tem taxa de vitrine

Pouco utilizado no Fortaleza, Lucas Esteves não deve encerrar a temporada 2023 no Pici. O Esportes O POVO apurou que o lateral-esquerdo virou alvo de um clube europeu, que deseja contratá-lo em definitivo e tem negociação em andamento. A transação, ainda tratada sob sigilo, é vista com bons olhos pelas partes envolvidas e deve avançar nos próximos dias.

O defensor de 22 anos pertence ao Palmeiras, com o qual tem contrato até o final de 2024. O vínculo de empréstimo com o Tricolor tem opção de compra, mas não prevê taxa de vitrine. Portanto, caso o camisa 13 seja vendido pelo Verdão nesta janela de transferências, o clube do Pici não receberá percentual do montante.

Contratado pelo Leão no início deste ano para disputar posição com Bruno Pacheco na lateral esquerda, Lucas Esteves não convenceu a comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda e acabou sem espaço, mesmo quando Pacheco não podia atuar — o camisa 13 foi preterido até mesmo do banco de reservas em algumas ocasiões.

No total, Esteves disputou apenas seis jogos pelo Fortaleza e deu uma assistência para gol. Foram três partidas pela Copa do Nordeste, duas pelo Campeonato Cearense e uma pela Copa do Brasil. A última atuação foi justamente pelo mata-mata nacional, no dia 26 de abril, no triunfo por 2 a 0 sobre o Águia de Marabá, no Mangueirão, em Belém.

Diante do desempenho de Lucas Esteves, o Tricolor já tinha se antecipado no mercado da bola e acertado com o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, que estava no Ibiza, da Espanha.

A carreira de Lucas Esteves

Revelado pelo Palmeiras, o jovem lateral esteve no Colorado Rapids, dos Estados Unidos, entre 2021 e 2022, cedido pelo Verdão. Na primeira temporada, atuou 14 vezes e marcou um gol.

Já em 2022, disputou 32 jogos, anotou um tento e deu também uma assistência. Lucas Esteves foi eleito a revelação da temporada na MLS, a principal liga do futebol norte-americano.