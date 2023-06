Diretoria do Fortaleza nega procura do Cruzeiro por Lucas Crispim

Os dirigentes do clube mineiro ainda não contactaram a cúpula do Leão do Pici para iniciar negociações envolvendo o atleta de 29 anos

Seja para contratar ou negociar jogadores com outros clubes, o Fortaleza tem se movimentado na janela de transferências deste meio de ano. Uma das possibilidades levantadas nas últimas horas foi relacionada ao possível interesse do Cruzeiro no meia Lucas Crispim. Entretanto, em contato com a diretoria do Leão do Pici, o Esportes O POVO apurou que o clube cearense ainda não foi procurado pela Raposa.

O clube mineiro, que pertence ao ex-jogador Ronaldo Fenômeno, já teve interesse no camisa 10 em outras oportunidades. Contudo, até o presente momento, o Cruzeiro ainda não contactou a diretoria leonina para abrir negociações envolvendo o atleta de 29 anos.

Com contrato até o final de 2023, Lucas Crispim pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. Portanto, para evitar perder o atleta de graça, o Fortaleza poderá acionar a cláusula de opção de renovação por mais uma temporada, prevista em contrato, ou negociar o jogador ainda nesta janela de transferências.

Trajetória de Lucas Crispim no Fortaleza

Após defender o Guarani-SP por dois anos, Lucas Crispim se transferiu para o Fortaleza em 2021 e logo virou peça fundamental do time de Juan Pablo Vojvoda. Na sua primeira temporada, o meia marcou cinco gols e distribuiu 11 assistências, além de ter conquistado o Cearense e terminado a Série A do Brasileiro na quarta colocação.

O bom desempenho motivou o Tricolor a renovar o contrato do atleta até o final de 2023, com opção de ampliação por mais um ano.

Em 2022, o camisa 10 iniciou a temporada como titular e teve boas atuações, sobretudo na Copa Libertadores da América. Porém, com o primeiro turno ruim no Campeonato Brasileiro, Vojvoda mudou a forma de jogar do Fortaleza e Crispim perdeu espaço entre os onze iniciais. Ele disputou 45 jogos, marcou um gol e deu cinco assistências.

Com lesões e a chegada de reforços, o meia passou a frequentar ainda mais o banco de reservas em 2023. Lucas disputou 17 jogos, sendo a maioria deles improvisado como lateral-esquerdo, marcou dois gols e uma assistência.