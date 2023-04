Gramado da Arena Castelão passará por replantio logo após Ceará x Sport

Alvo de críticas neste começo de ano, o gramado da Arena Castelão passará por um processo de manutenção nos próximos dez dias. Logo após a partida entre Ceará e Sport, na noite desta quarta-feira, 19, pela final da Copa do Nordeste, o campo passará por um replantio, disse Rogério Pinheiro, secretário da Sesporte, ao Esportes O POVO.

No processo, algumas camadas de gramas, nas partes mais castigadas, serão retiradas para o plantio de novas mudas. O secretário, além de destacar o período de dez dias de descanso do campo, afirmou que o estádio já estará em condições de receber o duelo entre Fortaleza e Fluminense, marcado para o dia 29 de abril, pela Série A.

"Ganhamos dez dias para fazer o replantio, que inicia já após o jogo. Depois da final já entra a equipe de manutenção, que entra com a retirada de camadas da grama, nos pontos mais críticos. Amanhã pela manhã já continuaremos com o replantio do gramado. Então teremos esse período de descanso, com replantio. Acreditamos que para o dia 29 já tenhamos o gramado em plenas condições de jogo”, afirmou Rogério Pinheiro.

