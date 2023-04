Governo inicia replantio do gramado do Castelão; veja fotos

Gigante da Boa Vista voltará a receber jogos somente no dia 29/04, quando o Fortaleza recebe o Fluminense pela Série A do Brasileirão

Alvo de críticas, o gramado da Arena Castelão passa por manutenção. Após a vitória do Ceará diante do Sport, a Secretaria do Esporte do Estado (Sesporte) iniciou um processo de replantio da grama. Inicialmente, algumas camadas da plantação foram retiradas nas partes mais castigadas e novas mudas foram replantadas.



O estádio terá cerca de dez dias para passar pelo reparo. Isso porque o Gigante da Boa Vista só voltará a receber jogos no dia 29, quando o Fortaleza irá receber o Fluminense, em duelo válido pela Série A do Brasileirão. Até lá, o Tricolor do Pici joga fora de casa e o Ceará teve partidas encaminhadas para o estádio Presidente Vargas, conforme solicitação do próprio clube.

Veja fotos do replantio do gramado do Castelão:

