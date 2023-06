CBF muda horário de Botafogo x Fortaleza pela Série A

Tricolor enfrenta o Glorioso no próximo sábado, 10, no estádio Nilton Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

Na noite do último sábado, 3, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou alteração no horário do jogo Botafogo x Fortaleza, marcado para o próximo sábado, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 10ª rodada da Série A.

O confronto estava agendado inicialmente para as 18h30min, mas foi remarcado para 21 horas a pedido do Grupo Globo, detentor dos direitos de transmissão da competição, alegando ajuste na grande de programação.

O embate diante do Glorioso será o segundo consecutivo do Tricolor como visitante, já que antes irá à Venezuela encarar o Estudiantes de Mérida-VEN, terça-feira, 6, pela Copa Sul-Americana.

No Brasileirão, cearenses e cariocas tropeçaram na nona rodada: o Leão ficou no 0 a 0 com o Bahia no Castelão, enquanto o Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR em Curitiba.