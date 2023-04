Jogadores do Fortaleza voltam a criticar gramado do Castelão: "Muito ruim"

O gramado da Arena Castelão voltou a ser pauta de reclamação dos times que jogam na praça esportiva. Na noite desta quarta-feira, 5, o Fortaleza goleou o Palestino por 4 a 0 na estreia da Sul-Americana e, após o jogo, alguns atletas tricolores criticaram o campo do estádio.

Em entrevista coletiva, o meia Tomas Pochettino não poupou críticas e afirmou que o estado do gramado se encontra "muito ruim". O argentino também comentou o fato do campo prejudicar o estilo de jogo do Tricolor do Pici.

"O gramado está muito ruim, a cada três dias tem um jogo. É muito complicado ter um campo assim, ainda mais para o nosso jogo, que buscamos sair jogando, ter posse de bola. Porém, não está em nossas mãos melhorá-lo, não podemos pensar nisso e nem usar como desculpa. Temos que nos adaptar", disse o meia.



Chuva amenizou

Na zona mista, o lateral-direito Tinga também dissertou sobre o gramado. Em sua fala, o camisa 2 foi mais amistoso e mostrou preocupação com o restante da temporada, além de comemorar o fato de ter tido chuva no final da partida.



"Acho que dá pra ver pela TV como está o estado do campo. Ainda bem que choveu, melhorou bastante. O problema é que não vai chover em todos os jogos, a gente fica preocupado, não com agora, mas com o restante dos campeonatos. Acho que não vai durar muito tempo, vai ter jogo da Série B, Série A. O campo vai sofrer bastante, esperamos que melhore para que a gente consiga fazer o nosso papel", comentou.



Depois, foi a vez de Caio Alexandre comemorar a chuva. O volante ainda revelou que o time tricolor sempre pede para a administração do estádio molhar bastante o gramado antes das partidas.

"Choveu e ficou melhor para jogar. A gente sempre pede que molhe muito antes do jogo para não ficar uma grama ressecada do jeito que estava."



Críticas do adversário

Goleado pelo Fortaleza, o Palestino também não aprovou o estado do gramado da Arena Castelão. Em entrevista pós-jogo, o zagueiro Fernando Meza criticou o campo do estádio, mas ponderou que isso não é desculpa para a derrota.

"O gramado realmente estava complicado, mas isso não é desculpa. O gramado está igual para as duas equipes", disse.





