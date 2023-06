Em jogo movimentado, Fortaleza empata com Bahia no Castelão pela Série A

Com a igualdade no placar, o Tricolor do Pici chega aos 14 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro

O Fortaleza protagonizou duelo bastante disputado diante do Bahia no Castelão, mas não saiu do empate. O placar permaneceu sem gols na partida deste sábado, 3, pela nona rodada da Série A do Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor do Pici chega aos 14 pontos na tabela de classificação.

Os comandados de Vojvoda voltam a campo na próxima terça-feira, 6, quando enfrentam o Estudiantes de Mérida-VEN. O duelo está marcado para as 19 horas, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.



O jogo

Desde os momentos iniciais, o Fortaleza buscou implementar seu jogo de marcação e saída rápida. Após início mais estudado entre as duas equipes, foi do Tricolor do Pici a primeira chance de perigo no confronto. Aos 9 minutos, Thiago Galhardo ganhou da marcação do Bahia e finalizou de cabeça para fora após cobrança de escanteio.

O time comandado por Vojvoda buscava controlar o jogo, enquanto o Esquadrão de Aço apostava na velocidade para ameaçar a meta tricolor. Aos 19, o Bahia teve grande chance de abrir o marcador. Em jogada de contra-ataque, Acevedo roubou a bola, que chegou em Thaciano na área do Leão. O meia tocou para Cicinho na cara do gol, porém o lateral não conseguiu finalizar. No lance seguinte, o camisa 28 arriscou de fora da área e a bola passou perto da trave de João Ricardo.

Depois dos lances, o Bahia passou a ficar mais com a bola. O time baiano não deixava espaços para o Fortaleza trocar passes e explorava as jogadas de contra-ataque. O Leão, por sua vez, tentava retomar o controle que impôs no primeiro terço do duelo.

O fim do primeiro tempo foi bastante movimentado. O goleiro Marcos Felipe saiu da área para afastar perigo e trombou com Guilherme, que ficou caído no gramado após pancada na cabeça, gerando apreensão. A ambulância entrou em campo para atendimento do atacante, que havia entrado na vaga de Romarinho, com lesão muscular na coxa direita. Consciente, o camisa 29 foi encaminhado para o hospital. Yago Pikachu foi o escolhido para compor o ataque leonino.

Nos acréscimos da etapa inicial, os atletas tricolores pediram pênalti em dois lances consecutivos. Após lançamento de Thiago Galhardo, o escrete vermelho-azul-e-branco considerou empurrão de David Duarte em Titi. Em levantamento na área, jogadores do Fortaleza reclamaram toque na mão do camisa 33 da equipe baiana. A arbitragem, entretanto, não viu infração nas jogadas.



Em busca dos três pontos, Vojvoda mandou Lucero a campo no lugar do meia Pochettino na etapa complementar. Já aos 2 minutos, o Leão teve chance de abrir o marcador após lançamento de Tinga na área. Pikachu, porém, chutou torto e sem perigo para o arqueiro do Bahia.

O escrete vermelho-azul-e-branco voltou a ameaçar em tentativa de finalização por cobertura do camisa 9. Em nova jogada dos dois atacantes, Pikachu recebeu na direita e tocou no meio da área, Lucero finalizou livre de cabeça e mandou para fora. Depois do início frenético do Fortaleza, o jogo voltou a ficar disputado com chances para os dois lados.



No fim da partida, o Fortaleza quase abriu o marcador com Thiago Galhardo. Zanocelo achou o atacante livre, que cabeceou no centro do gol. O árbitro, porém, assinalou impedimento no lance. Nos acréscimos, o Bahia teve grande chance de sair vitorioso no embate. Cicinho avançou pela direita e cruzou na medida para Vinícius Mingotti, que finalizou de primeira e a bola passou próxima à trave. Nos minutos finais, o Leão ainda balançou as redes com Zanocelo, mas o árbitro marcou impedimento de Lucero na origem da jogada.