Fortaleza não sofre gol pelo terceiro jogo seguido

Nas últimas três partidas, além do empate diante do Bahia, o Tricolor do Pici venceu Vasco e Palmeiras e não foi vazado

A consistência defensiva do Fortaleza tem sido um ponto fundamental nos últimos jogos. O empate diante do Bahia foi o terceiro jogo consecutivo do Tricolor do Pici sem sofrer gols. O duelo aconteceu neste sábado, 3, na Arena Castelão, pela 9ª rodada da Série A.



Antes do empate em 0 a 0 com o Esquadrão de Aço, o Leão não foi vazado nas partidas contra o Vasco e o Palmeiras. O escrete vermelho-azul-e-branco venceu a equipe carioca por 2 a 0, no último sábado, 27, pela 8ª rodada do Brasileirão. Depois triunfou sobre o Verdão pelo placar de 1 a 0, em duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Todos os confrontos foram disputados no Gigante da Boa Vista.



Em 2023, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda sofreu 32 tentos em 40 partidas. Na Série A, foi vazado em seis ocasiões. Já o ataque tricolor segue sendo o melhor do Brasil com 83 gols.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine