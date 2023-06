João Ricardo lamenta empate do Fortaleza diante do Bahia: "Gosto amargo"

Goleiro foi titular no empate sem gols entre as equipes neste sábado, 3, na Arena Castelão

Goleiro do Fortaleza no empate sem gols diante do Bahia, João Ricardo analisou a partida após o apito final, na saída de campo. O jogador lamentou que o Leão tenha somado apenas um ponto na Arena Castelão neste sábado, mas ressaltou que a equipe deve se recuperar logo do resultado para a sequência de partidas fora de casa.

"A gente jogando dentro de casa, com apoio do nosso torcedor, fica com um gosto amargo (o empate), pois a expectativa era muito grande numa vitória hoje. Infelizmente, não veio, mas é erguer a cabeça. Terça-feira já tem um novo jogo, no sábado mais um jogo difícil... A gente lamenta o empate, mas é corrigir os erros para que no próximo jogo não ocorra novamente e nós consigamos os três pontos", disse ele.

Os comandados de Vojvoda voltam a campo na próxima terça-feira, 6, quando enfrentam o Estudiantes de Mérida-VEN. O duelo está marcado para as 19 horas, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No sábado seguinte, 10, o Tricolor do Pici enfrenta o Botafogo no estádio Nilton Santos.