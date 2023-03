Sem Neymar e com muitas novidades, Ramon Menezes anuncia convocados da Seleção Brasileira

A lista final teve a ausência de alguns nomes importantes do Brasil na última Copa do Mundo

O técnico interino do Brasil, Ramon Menezes, anunciou nesta sexta-feira, 3, a convocação da Seleção para o amistoso contra Marrocos, o primeiro após a Copa do Mundo do Catar. Com novidades em todas as posições, o treinador optou por alguns nomes chamados por Tite e também por estreantes.

Campeão do Sul-Americano Sub-20, Ramon optou por chamar o goleiro Mycael. Na defesa, Arthur foi a novidade na lateral, enquanto Robert Renan foi a surpresa entre os zagueiros. No meio-campo, André, Andrey Santos, João Gomes e Raphael Veiga receberam suas primeiras oportunidades na Seleção. Rony e Vitor Roque no ataque fecharam a lista de estreantes.

A lista final teve a ausência de alguns nomes importantes do Brasil na última Copa do Mundo. Lesionados, Neymar e Thiago Silva foram algumas das ausências mais notáveis na convocação. Entre os titulares de Tite, o interino optou por deixar de fora nomes como Alisson e Raphinha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a lista de jogadores convocados:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) Weverton (Palmeiras)

Laterais: Artur (América-MG), Emerson Royal (Tottemham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest)

Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Robert Renan (Zenit)

Meio-campistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vini Júnior (Real Madrid), Vitor Roque (Athletico-PR)

Tags