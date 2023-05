Em BH, Fortaleza enfrenta o América-MG buscando retomar caminho das vitórias

Time tricolor entra em campo neste sábado, 20, diante do Coelho, no estádio Independência. Confronto é válido pela sétima rodada da Série A 2023

Após passar quatro jogos consecutivos sem vencer, o Fortaleza visita o América Mineiro na noite deste sábado, 20, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O duelo terá início às 18h30min e será disputado no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Na partida, o Leão do Pici terá que superar a fase incômoda que vive na temporada. A equipe tricolor acumula três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos que disputou. Os empates ocorreram diante de Corinthians, São Paulo e Grêmio, respectivamente. Depois, foi superado por 3 a 0 pelo Palmeiras, em jogo válido pela Copa do Brasil, na última quarta-feira, 17 de maio.

O revés, inclusive, marcou o terceiro jogo consecutivo do Tricolor de Aço sem balançar as redes. A marca preocupa, ainda mais por conta da ausência de Thiago Galhardo para o duelo contra o Coelho. O atacante trata pubalgia e é desfalque certo.

Além dele, o técnico Juan Pablo Vojvoda também não poderá contar com mais quatro jogadores: Pedro Rocha, Marcelo Benevenuto, Fernando Miguel e Titi. Este último foi liberado pelo clube para acompanhar o nascimento da filha na capital cearense, apurou o Esportes O POVO.

Bruno Pacheco é dúvida após sofrer um trauma no pé esquerdo, que o deixou de fora do jogo contra o Palmeiras. Com tantos desfalques, o comandante argentino terá que montar um time com a força máxima disponível.

Enquanto o Leão ocupa a oitava posição na tabela, o adversário de hoje é o atual lanterna da Série A, com apenas um ponto somado em 18 disputados. Além disso, o Coelho também é dono da pior defesa da competição, com 17 gols sofridos. Apesar da situação do oponente, Vojvoda sabe do cuidado que o Tricolor tem que ter no embate.

“É um adversário que está em uma situação complicada. Não sei se eles mereceram essas derrotas que têm sofrido. O futebol tem isso. Às vezes têm times começam mal, como aconteceu com a gente ano passado, e depois podem virar essa situação. É preciso ter muito cuidado”, ressaltou.

Para o jogo, assim como o Fortaleza, o time mineiro também tem desfalques importantes. Por questões clínicas, o técnico Vagner Mancini não terá Matheusinho, Dadá Belmonte, Adyson e Luan à disposição.

Nas 13 partidas disputadas entre os times, o time do Pici venceu nove, perdeu três e empatou uma. Como visitante, o Fortaleza acumula uma vitória, um empate e três derrotas. O único triunfo foi conquistado no último confronto contra os mineiros, pelo segundo turno da Série A de 2022, por 2 a 1.

Uma vitória no Independência pode levar o clube tricolor de volta ao G-6 do Campeonato Brasileiro, além de encerrar o jejum de triunfos recente.



América-MG x Fortaleza

América-MG

4-3-3: Matheus Pasinato; Marcinho, Maidana, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Breno e Benítez; Felipe Azevedo, Aloísio e Everaldo. Téc: Vágner Mancini

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Ceballos e Bruno Pacheco (Crispim); Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pochettino; Moisés, Calebe e Lucero. Téc: Vojvoda

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data: 20/5/2023

Horário: 18h30min

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA-SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Daiane Muniz (FIFA-SP)

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO