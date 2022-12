Tite confirma saída da Seleção Brasileira: "Em paz comigo mesmo"

O agora ex-comandante do time canarinho já havia antecipado há tempo que não permaneceria no cargo ao fim do Mundial e fez questão de reafirmar sua decisão

O técnico Tite confirmou sua saída da Seleção Brasileira nesta sexta-feira após a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo para a Croácia, nos pênaltis. O agora ex-comandante do time canarinho já havia antecipado há tempo que não permaneceria no cargo ao fim do Mundial e fez questão de reafirmar sua decisão.

"Derrota dolorida, mas estou em paz comigo mesmo. Fim de ciclo", respondeu Tite de forma curta e direta.

Sem esconder o abatimento pela amarga eliminação, o treinador da Seleção Brasileira comparou os dois ciclos em que esteve à frente da equipe, disputando as Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e de 2022, no Catar, mas preferiu não avaliar seu próprio trabalho.

"Existem outros grandes profissionais que estão aí [para assumir a Seleção Brasileira], há mais de um ano e meio já vinha falando que não ia continuar. Não sou um cara de meias palavras. Agora foi um processo inteiro. Na Copa anterior, foi um processo de recuperação. Sobre o desempenho vocês fazem os comentários de vocês, o que aconteceu está à mostra para análise", prosseguiu.

Pelo modo como se deu a eliminação do Brasil nesta sexta-feira, Tite lutou para manter a compostura durante a coletiva de imprensa e preferiu não se alongar em análises sobre o desempenho de sua equipe e as decisões tomadas ao longo do confronto com a Croácia.

"O tempo pode responder, a dor, por mais humano, coerente e equilibrado que eu possa ser, a emoção está aflorada. Não tenho condição de analisar o trabalho realizado. Mas, com o tempo, as pessoas vão fazer essa avaliação. Não tenho nesse momento a plenitude após a derrota nos pênaltis", concluiu.

