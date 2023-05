Com venda minoritária de SAF, Fortaleza acredita que pode arrecadar R$ 50 milhões

O Fortaleza tem preparado toda a estrutura necessária para abrir uma Sociedade Anônima do Futebol. Responsável por esse período de planejamento, o primeiro vice-presidente do clube, Geraldo Luciano, revelou em conversa exclusiva com o Esportes O POVO que a diretoria crê em uma arrecadação de R$ 50 milhões com a primeira venda via SAF.

“A gente acha que um número adequado para o momento seria algo em torno de R$ 40 mi a R$ 50 milhões. E aí a gente tem um objetivo de como usar isso. Tem que ser usado como garantia na qualidade do elenco profissional, para melhoria de base, para infra-estrutura e para melhorar a governança do clube”, disse o dirigente.

O modelo que o Tricolor quer adotar é o de venda minoritária, entre 10% a 15%, o que garante ao clube a manutenção do controle da SAF. O valor citado por Geraldo Luciano, portanto, se refere a uma porcentagem baixa, no intervalo dos percentuais citados. O vice-presidente do Leão afirmou ainda que o Fortaleza já foi procurado por alguns possíveis investidores, até de fora do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Este modelo que a gente quer, de venda de participação minoritária, não é fácil de ser operacionalizado, porque todo mundo quer comprar os clubes. As operações que saíram até agora, como Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Bahia, todas foram de venda de controle. E isso jamais passou pela nossa cabeça. A gente acha que o clube não deve fazer isso. Nossa torcida deve continuar sendo a dona do clube. A gente entende que vender uma pequena participação agora para fazer esses investimentos que já citamos é importante”, comentou Geraldo.

O dirigente acredita que a médio-longo prazo, todos os clubes brasileiros vão ter que aderir às SAFs, caso contrário será muito difícil competir com quem não fez.

A matéria completa da entrevista com Geraldo Luciano será publicada na edição desta sexta-feira, 19, do jornal O POVO.