Quem é Ramon Menezes, treinador interino da seleção brasileira

Ex-jogador brilhou com as camisas de Vasco e Vitória. Como treinador, também passou pelo Cruzmaltino e foi campeão sul-americano sub-20 pelo Brasil

A seleção brasileira tem um novo técnico — de forma provisória — após a saída de Tite ao fim da Copa do Mundo do Catar em 2022. Nesta quarta-feira, 15, a CBF anunciou que Ramon Menezes comandará o Brasil no amistoso contra o Marrocos, em março.

Como jogador, Ramon foi campeão da Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e atuou por diversos clubes brasileiros, se destacando pelos gols de falta. Já na carreira de treinador, treinou o Vasco na Série A em 2020 e conquistou seu primeiro título no último domingo, o Sul-Americano Sub-20. Conheça a história do treinador:

Reizinho da Toca

Ramon Menezes foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro e fez parte das campanhas históricas que levaram aos títulos do estadual, duas Recopas Sul-Americana e a Copa do Brasil em 1993. Mais tarde, passou por Vitória e Bahia antes de se transferir ao futebol europeu, no Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 1996, Ramon retornou ao Brasil e assinou pelo Vasco da Gama. O meia viveu seu período mais vitorioso da carreira no clube carioca, onde conquistou o Campeonato Brasileiro, a Copa Rio-São Paulo e a Libertadores de 1998.

Depois dos títulos no cruzmaltino, teve passagens por Fluminense e Atlético-MG. Em 2002, Ramon retornou ao Vasco e depois seguiu para o futebol japonês, no Tokyo Verdy.

O jogador voltou novamente ao Brasil em 2004, e vestiu as camisas de Fluminense, Botafogo, Athletico-PR e Vitória, onde recebeu o apelido de "Reizinho da Toca" no início da carreira. Em 2009, Ramon deixou o Vitória para jogar no Joinville e Cabofriense, onde se aposentou em 2013. De acordo com os dados do site O GOL, marcou 224 gols em 726 jogos ao todo na carreira de jogador.

Sobre o assunto Ancelotti e CBF negam acordo para o técnico assumir a seleção brasileira

CBF não descarta contratar estrangeiro para treinar a seleção brasileira

"Ramonismo"

Após a aposentadoria, Ramon Menezes foi integrado à comissão técnica do Joinville e atuou como auxiliar da equipe que conquistou a Série B de 2014. Como treinador principal, sua estreia foi pela Associação Esportiva Evangélica, de Goiás, e depois seguiu para Anápolis e Guarani (MG).

Depois, o Reizinho passou pelo comando de Joinville e Tombense até chegar ao Vasco em 2018 como auxiliar dos técnicos Vanderlei Luxemburgo e Abel Braga. Em 2020, Ramon foi promovido à treinador principal e dirigiu o Vasco nas rodadas iniciais do Brasileirão e Copa do Brasil.

Ramon Menezes assumiu o comando técnico do Vasco no final de março deste ano. (Foto: Rafael Ribeiro/ Vasco)



Após 3 vitórias e um empate nas cinco primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, o Vasco liderou a competição provisoriamente e empolgou o torcedor do clube que passou a apelidar o estilo de jogo de "Ramonismo". A boa fase passou e a diretoria vascaína demitiu Ramon na 14ª rodada.

O ex-jogador ainda treinou CRB e Vitória antes de assumir a seleção brasileira sub-20, que havia perdido o técnico André Jardine para o futebol mexicano após o fim das Olimpíadas. Ramon comandou a categoria a partir de 2022 e teve 72,5% de aproveitamento (11 vitórias, quatro empates e duas derrotas). No último domingo, 12, a seleção venceu o Uruguai e conquistou o Sul-Americano Sub-20.

Tags