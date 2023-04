Tinga comemora renovação com Fortaleza e se declara: "Amo vocês, torcida de Leais"

Clube anunciou a ampliação do vínculo do lateral-direito nesta terça-feira, 11, antes da goleada contra o Águia de Marabá

Após renovação com o Fortaleza, o lateral-direito Tinga comemorou a permanência no Pici. O camisa 2, em suas redes sociais, afirmou que o apoio dos torcedores contribuiu para ele continuar no Tricolor. O jogador ainda fez declaração ao clube e à torcida.

“Alegria imensa em continuar escrevendo essa linda história com o manto que eu tanto amo, do nosso Fortaleza. Seguirei me doando e me cobrando ainda mais, para conquistarmos nossos objetivos. Gostaria de agradecer a cada torcedor por todas as mensagens de carinho que recebi, tenha a certeza que isso contribuiu muito para minha permanência. Amo vocês, torcida de Leais. Seguiremos juntos, por muito mais”, escreveu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Fortaleza anunciou a ampliação do vínculo de Tinga nesta terça-feira, 11, antes da goleada contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil. O atleta agora possui contrato com o Leão até abril de 2026.

Sobre o assunto Vojvoda vê classificação encaminhada e elogia atuação do Fortaleza na Copa do Brasil

Fortaleza divulga venda de ingressos e abre check-in para estreia na Série A contra o Inter

Galhardo, do Fortaleza, comemora gol em libras; saiba o que ele disse

O defensor tinha contrato com o clube do Pici até o fim desta temporada e havia recebido uma proposta do Cruzeiro. A diretoria fez jogo duro para liberar o jogador e apresentou contraproposta. Após conversa com o técnico Vojvoda, o lateral-direito aceitou a renovação de contrato por mais três anos.

Tinga marcou 20 gols e foi autor de 32 assistências em 270 jogos com a camisa do Fortaleza. Ídolo tricolor, participou da conquista de seis títulos estaduais e de duas Copas do Nordeste.



Tags