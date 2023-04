Vojvoda elogia elenco do Fortaleza, mas pondera que "um ou dois jogadores" podem chegar

O comandante argentino conversou com a imprensa após a goleada sobre o Águia de Marabá, pela terceira fase da Copa do Brasil. Um dos tópicos abordados foi sobre o elenco leonino

Após a goleada do Fortaleza, que utilizou uma equipe mista, por 6 a 1 sobre o Águia de Marabá-PA, na noite desta terça-feira, 11, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, Vojvoda participou de coletiva e elogiou o elenco leonino. O técnico avaliou que os jogadores possuem um nível parelho e afirma que estão prontos para o começo do Brasileirão.

“Tenho um elenco com muitas possibilidades para escolher. Acho que o nível é parelho. Se escolho um jogador ou outro, é por pequenos detalhes, e isso é bom para o treinador. Tenho um time com boa quantidade e qualidade também. Sabemos a logística que temos no Nordeste, mas não é algo que podemos controlar. Podemos administrar. Somos conscientes e estamos preparados para começar o Brasileirão.”

Vojvoda assumiu que um ou dois atletas ainda podem ser incorporados ao elenco do Fortaleza. Mesmo assim, o treinador se mostrou satisfeito com a quantidade de jogadores à disposição e torceu para que o time não tenha muitas lesões durante o ano.

“Eu acho que o número está bom (do elenco). Podemos incorporar um ou dois a mais, mas acho que em quantidade estamos relativamente bem. Esperamos que não tenhamos muitos problemas com lesões, problemas sérios. Mas acho que estamos bem. Talvez incorporar um ou dois jogadores, mas não muito mais.”

