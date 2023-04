Vojvoda exalta Tinga e se diz feliz por renovação: "É o capitão do time"

O treinador teve um papel importante nas negociações para a permanência de Tinga. Em meio ao interesse do Cruzeiro em comprar o jogador, o comandante tricolor conversou com o atleta e ressaltou a sua importância para o clube

O técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, comentou a renovação de contrato do lateral-direito Tinga com o Fortaleza, após a goleada da equipe sobre o Águia de Marabá na Copa do Brasil, em entrevista coletiva, nessa terça-feira, 12. O comandante tricolor aproveitou para destacar a importância da permanência do defensor de 29 anos.

“Tinga é o capitão do time, um jogador que conhece nossa cultura, história e nosso dia a dia no Pici. É um jogador que estou feliz por continuar com a gente. Ele está feliz e isso é importante”, afirmou Vojvoda.

O treinador teve um papel importante nas negociações para a permanência de Tinga. Em meio ao interesse do Cruzeiro em comprar o jogador, o comandante tricolor conversou com o atleta e ressaltou a sua importância para o clube.

“Aqui, quem estiver melhor joga, ou quem eu considero que tem as melhores condições para a partida. Ele entende muito bem isso. Nós já nos conhecemos e estou muito feliz, repito”, acrescentou o treinador.

Tinga tinha contrato com o Fortaleza até o final da atual temporada. Após receber uma proposta do Cruzeiro pelo jogador, a diretoria tricolor fez uma contraproposta. O novo vínculo do atleta vai até abril de 2026 e conta com um aumento salarial. O Leão do Pici anunciou a renovação do defensor nessa terça-feira, 11.

Na última partida do Leão contra o Águia, o camisa 2 apareceu no gramado do Castelão quando os telões anunciaram a sua renovação. O defensor foi aplaudido pelos torcedores presentes. Tinga foi preservado por Vojvoda e não foi relacionado para o confronto.

O Fortaleza entrou com uma escalação alternativa, poupando atletas considerados titulares, mas não teve dificuldades para superar o adversário e goleou o time paranaense por 6 a 1. A partida da volta será disputada na casa do Águia de Marabá no próximo dia 26 de abril.

Próximo Confronto

Após ótima estreia na Copa do Brasil, o Tricolor do Pici estreará em outra competição: o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza vai receber o Internacional na Arena Castelão, neste sábado, 15, às 18h30min.

O confronto contra o Colorado marcará a estreia do quinto ano consecutivo do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro. Nos últimos dois anos, o Tricolor do Pici terminou a competição em 8º e 4º.

